Tuiltean air buaidh a thoirt air còmhdhail an Loch Abar

Chan eil trèanaichean a' ruith eadar an Gearasdan is a' Chrìon-Làraich an-dràsta is trioblaidean air dà phìos den loidhne.

Dh'innis Network Rail gun deach milleadh a dhèanamh eadar Drochaid Ruaidh is Tulaich.

Às dèidh dhaibh sgrùdadh a dhèanamh an sin tron oidhche, thuirt iad nach eil dùil gum fosgail an loidhne a-rithist gu madainn Diardaoin.

Bha buaidh 'son ùine cuideachd air an loidhne eadar Inbhir Nis is Drochaid Chàrr.

Tha an loidhne a-nise fosgailte às ùr ged a tha casg-astair an sàs.

Gheibhear am fiosrachadh as ùire mu sheirbheisean rèile an seo, taobh a-muigh.