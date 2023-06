CnaG: Leasachadh na Gàidhlig "ga thachdadh" le crìonadh bhuidseatan

Anns an litir thug iad cuideachd draghan mu cho farsaing 's a bha a' cho-chomhairleachaidh sin.

"Mar as trice nuair a tha co-ch air fhoillseachadh bidh an riaghaltas no buidhean air coimhead air cheist agus bidh iad ag ràdh seo an dùbhlain agus seo na mollaidhean againn agus bidh cothrom agad mar buidhean no mar neach sealltainn air na molaidhean aca agus beachd a thoirt seachad orra.

"Mar a bha iad seo bha na ceistean aca cho fosgailte agus nach robh fios againn an uair sin agus chan eil fios againn fhathast dè smuaintean a th' aig an riaghaltas.

"Gu ìre nuair a chunnaic mi seo bha mi an dùil gum biodh dàrna cheum gu bhi ann agus gun tilleadh an riaghaltas air co-chomhairle eile nuair a bha iad nas fhaisg air beachd a ruighinn.

"Ach chaidh innse do bhuill phàrlamaid aig buidhean thar-phàrtaidh o chionn mìos no dhà nach robh sin gus a tachairt agus gun robh an ath chothrom a gheibh sinn coimhead air na ceistean a tha seo 's ann nuair a thig e gu ìre comataidhean aig Pàrlamaid na h-Alba.

"Agus sin as coireach gu bheil e cho cudromach gu bheil na BP againn uile deiseil airson a bhith dol an sàs sa phròiseas.