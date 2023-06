Adhartas a dh'ionnsaigh ionaid Ghàidhlig do Dhùn Èideann

Ged a tha leasachaidhean air a bhith ann a thaobh foghlaim, agus an àireamh de chloinn ann an Dùn Èideann a th' ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air èirigh, chan eil sgeul air ionad fa leth fhathast airson Gàidheil a' bhaile a thighinn cruinn.

Tha Bòrd na Gàidhlig a-niste air maoineachadh a thoirt seachad airson dreuchd oifigeir leasachaidh phàirt-ùine a stèidheachadh a bhiodh ag amas air am pròiseact a ghluasad air adhart.

Leis nach deach làrach a thaghadh fhathast, bidh dleastanas aig an neach a thèid a thaghadh beachdan na coimhearsnachd a tharraing ri chèile, coinneamhan a chumail agus a leithid.

Anns a' chiad àite feumaidh iad obrachadh a-mach dè seòrsa ionaid a tha Gàidheil a' bhaile ag iarraidh.

"Dhèanadh e feum mòr," thuirt an t-Oll. Wilson MacLeòid, a tha na chathraiche air a' bhuidhinn a th' air cùl a' phlana.

"Fad mòran bhliadhnaichean tha faireachdainn ann nach eil àite ann far am bi daoine a' tighinn còmhla.

"Àite cruinneachaidh far a bheil goireasan iomchaidh agus far am bi cothrom aig daoine fàs eòlach air a chèile agus togail air a chèile.

"Ged a tha iomadh buidheann Gàidhlig anns a' bhaile chan eil aon àite no cothrom a bhith a' tighinn cruinn mar a tha ann an cuid de dh'àiteachan," thuirt e.

Aig an ìre seo tha maoineachadh ann airson dreuchd a mhaireas bliadhna, ach tha e na phrìomhachas dhan bhuidhinn tuilleadh maoineachaidh fhaighinn gus an gabh sin leudachadh.