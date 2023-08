Fireannach fo chasaid gun do mhuirt e fear à Siorrachd Rois

Chuir na Poilis ann am Manchester fireannach fo chasaid mhuirt às dèidh mar a chaidh duine à Siorrachd Rois faighinn marbh ann an sgìre Bury an t-seachdain seo chaidh.

Fhuair oifigearan corp Dhòmhaill Patience, a bha a' dol fon fhar-ainm Prentice - 's iad a' freagairt aithrisean air mèirle madainn Dimàirt.

Thuirt na Poilis gun robh Mgr Patience, a bha 45 bliadhna de dh'aois agus às Alanais, air a bhith marbh grunn làithean nuair a lorg iad e.

Chan eil fhios fhathast dè thug bàs dha.

Chaidh Ian Connel, aois 39, à Bolton, a chur fo chasaid mhuirt.

Chaidh dithis fhireannach eile, 27 is 41, a shaoradh air urras.

Thuirt teaghlach Mhgr Patience gur e mac, bràthair is athair gaolach a bh' ann is gum bithear ga ionndrainn gu mòr.