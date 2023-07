Leisgeul ga thabhainn mu thrafaig aig Belladrum

Thionndaidh cuid de dhràibhearan air ais, fhad 's a thòisich cuid eile air coiseachd chun na fèise - rud a dh'iarr luchd-ruith Belladrum air daoine gun a dhèanamh air adhbharan sàbhailteachd.

"'S e briseadh-dùil do-chreidsinneach a th' anns na duilgheadasan trafaig a th' air buaidh a thoirt air uiread de luchd na fèise agus muinntir an àite an-diugh," thuirt iad.

"Tha sinn a' cleachdadh nan dearbh shlighean 's as àbhaist, nan dearbh chompanaidhean trafaig agus parcaidh, agus an aon àireamh de dh'oifigearan poilis anns na h-aon àiteachan.

"Nochd an t-uabhas de dhaoine tràth, agus tha sinn den bheachd gur e seo, a thuilleadh air aimsir fhliuch an-diugh sa mhadainn, a th' air cùl na maille mòire a th' air leantainn tron là."

Thòisich an fhèis trì làithean Diardaoin, leis an t-seinneadair Nirribheach Sigrid air bàrr na liosta.

Am measg an luchd-ciùil eile a nochdas thar an deireadh-sheachdain, tha Skerryvore, Peat and Diesel, Bastille agus Travis, a bhios air a' phrìomh àrd-ùrlar oidhche Shathairne.