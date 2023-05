Corp air a lorg an Glumagan nan Sìthichean

Dh'innis Poileas Alba gun deach corp fireannaich a lorg ann an Glumagan nan Sìthichean san Eilean Sgitheanach.

Fhuaireadh an corp mu 12.10f Dihaoine.

Thuirt na poilis gun deach fios a chur air teaghlach fireannaich, 22, a thuit dhan uisge Diardaoin.

Bha na poilis air a dhol an sàs is e air tighinn am bàrr gun do thuit duine gu Allt Coir' a' Mhadaidh mu 3.00f Diardaoin.

Thèid aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.

Chaidh rathaidean faisg air làimh a bha dùinte fhosgladh.