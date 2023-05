"Cothrom fhathast" air seirbheisean adhair Sgitheanach

Dh'aontaich comhairlichean gum bu chòir an raon-laighe a chumail aig ìre a fhreagras air seirbheisean coimearsalta san àm ri teachd.

Chaidh tomhas a dhèanamh ann an 2016 gun cuireadh na seirbheisean eadar £36m agus £46m ris an eaconomaidh ionadail thairis air 30 bliadhna, a rèir 's an e plèanaichean le naoi suidheachain no 19 a dheadh a chleachdadh.

Chaidh an raon-adhair a thogail anns na 1970an le einnsinnìrean an Airm, agus tha e a' nochdadh anns an fhiolm ainmeil Flash Gordon, a rinneadh ann an 1980.

Chan eil luchd-obrach, seirbheisean iùil no goireasan smàlaidh aig raointean-adhair Aiseig, Dhòrnaich no a' Phluic.