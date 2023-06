Dodds an dòchas fuireach aig Caley Thistle

"Tha sinn a' bruidhinn is tha sinn an airson cùmhnant ùr aontachadh. Tha còmhraidhean a' leantainn is chì sinn dè thachras anns na làithean ri thighinn", thuirt e.

Dh'innis Dodds cuideachd gu bheil e an dùil gum bi ùidh aig clubaichean eile ann an cuid de chluicheadairean ICT is gum falbh feadhainn as t-samhradh.

Thuirt e ge-tà gum bu chòir dhan chluba a bhith ag amas air gluasad suas bhon Championship an ath-sheusan.