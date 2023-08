HIE misneachail mu chosnaidhean

Tha Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean an dùil gun tèid cha mhòr 1,500 cosnadh a ghlèidheadh no a chruthachadh thairis air an ath thrì bliadhna le buidhnean a fhuair taic bhuapa.

Tha àireamhan HIE ag innse gun do chuir iad taic ri 489 pròiseact ann an 2022/23 le luach £140.5m uile gu lèir.

Dh'innis a' bhuidheann gu bheil dùil gum bi àrdachadh £682.7m ann an teachd-a-steach ghnothachasan a fhuair cuideachadh bhuapa ri linn na taice sin.

Thog na figearan cuideachd air pròiseactan coimhearsnachd a fhuair taic bho HIE ann an 2022/23.

Nam measg bha aonadan gnothachais ann an Tiriodh a fhuair £395,000, Pàirce Àrois ann an Tobair Mhoire a fhuair £240,000, agus hub coimhearsnachd is goireasan do luchd-turais ann an ceann a deas Ìle, a fhuair £354,000.

Dh'innis HIE gun deach cha mhòr 25% dhen mhaoineachadh aca sa bhliadhna mu dheireadh a chosg ann an sgìrean cugallach, far a bheil 13% de shluagh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a' fuireach.

Thuirt àrd-oifigear HIE, Stuart Black, gur e adhbhar dòchais a th' anns na h-àireamhan.

Nì Buidheann-Sgrùdaidh na h-Alba ath-sgrùdadh air na figearan mus tèid aithisg bhliadhnail HIE fhoillseachadh san Dùbhlachd.