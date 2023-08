Dàil eile air aiseagan Ghàrradh MhicFheargais

Dh'fhaodadh gun tìg dàil eile air na h-aiseagan a thathas a' togail do ChalMac ann an Gàrradh MhicFheargais.

Tha seo a' fàgail gur dòcha nach bi an MV Glen Sannox deiseil airson clàr-ama an t-samhraidh sa Ghiblean 2024.

Thàinig e am bàrr gu bheil oifigich sàbhailteachd bhon MCA air iarraidh gun tèid trì staidhrichean ùra a chur ann is gun tèid cuid de dhorsan air bòrd an aiseig a dhèanamh nas leatha.

Nochd seo ann an litir a chuir Gàrradh MhicFheargais gu Comataidh Còmhdhail Pàrlamaid na h-Alba.

Bidh feum air grunn sheachdainnean de dheuchainnean mara às dèidh sin, is cha bhi iad sin a-nise a' tòiseachadh gu tràth ann an 2024.

Tha sin a' fàgail gur dòcha nach bi an Glen Sannox deiseil airson tighinn a-steach a sheibheis aig toiseach clàr-ama an t-samhraidh.

Thuirt Gàrradh MhicFheargais gu bheil na dearbh dhuilgheadasan a' bualadh air an dàrna aiseag - Slige 802 - a dh'fhàgas nach bi ise deiseil a-nise san t-Samhain ach sa Ghearran no sa Mhàrt 2025.

Thig barrachd fiosrachaidh mu na h-atharraichean an ath-mhìos.

Tha na bàtaichean mar-thà bliadhnaichean air dheireadh is fada thairis air a' bhuidseat aca.

Bha còrr bho thùs gum biodh iad deiseil ann an 2018 aig cosgais £97m.

Tha dùil a-nise gun cosg iad còrr is £300m.