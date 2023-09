An Screen Machine ann an staing

"Mar-thà, chan urrainn dhuinn a bhith a' tadhail air seachd eileanan a b' àbhaist dhuinn agus mar sin dheth tha luchd-amhairc ann an leithid Diùra no Cumaradh air an t-seirbheis acasan a chall," thuirt Fiona Fowler, bho Regional Screen Scotland, a' bhuidheann a tha os cionn na seirbheis.

Tha eileanan Eige, Ghiogha agus Ratharsair cuideachd am measg nan sgìrean nach eil gam frithealadh an-dràsta.

"Ma leanas cùisean mar a tha iad, cha bhi roghainn againn ach an t-seirbheis air fad a thoirt gu crìch," thuirt i.

‘S e call a bhiodh a seo, gu sònraichte 'son òigridh nan sgìrean dùthchail, a rèir Mhurchaidh MhicSuain, a tha a-nis ag obair anns na meadhanan.

"Tha cuimhne agam nuair a thàinig an Screen Machine gu Nis agus bha e taobh a-muigh sgoil Lionail far an robh mise a' dol dhan àrd-sgoil co-dhiù," thuirt Murchadh.

"Gum b' urrainn dhomh an cothrom fhaighinn ann an Nis a bhith a' faicinn filmichean an dà chuid blockbusters ach cuideachd filmichean a tha a' togail cliù, 's e rud nach d' fhuair thu ron sin mus tàinig an Screen Machine."

"Thug e buaidh ormsa agus thog e ùidh agam ann am filmichean."

"Ach aig a' cheart àm chan eil fios agam a bheil an ceangal sin le cinema san là an-diugh cho làidir 's a bha e o chionn 20 bhliadhna, seach gu bheil e comasach dhut, leis an eadar-lìon, film sam bith fhaicinn aig àm sam bith a-nis, cha mhòr."

Thuirt Righaltas na h-Alba gu bheil cuideam mòr air roinn a’ chultair ach gu bheilear ag obair gus fuasglaidhean a lorg.