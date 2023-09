Ceist mu sheirbheisean aiseig Steòrnabhaigh anns an Dàmhair

Tha dragh ann nach bi ach aon seòladh do luchd-siubhail san là eadar Steòrnabhagh is Ulapul san t-seachdain mu dheireadh dhen Dàmhair.

Tha CalMac an dùil gum bi an MV Alfred, a tha air màl bho Pentland Ferries, gu bhith a' dèanamh na seirbheis bathair eadar Steòrnabhagh agus Ulapul bhon 21mh dhen Dàmhair gu toiseach na Samhna.

Tha an Isle of Lewis a' gabhail àite an Loch Seaforth is i a' dol a-steach airson obair bhliadhnail, ach tha ceist ann a bheil an MV Alfred freagarrach airson na slighe.

Cha deach deuchainnean a dhèanamh fhathast a dhearbhadh a bheil i freagarrach airson na slighe agus tha ceist ann cuine a thèid deuchainnean a dhèanamh leis gu bheil an MV Alfred briste an-dràsta.

Mura bi i freagarrach, bha CalMac ag ràdh gur e aon seòladh do luchd-siubhail agus aon seòladh bathair a bhios an Isle of Lewis a' dèanamh san là san ùine sin gus am bi an MV Arrow ri fhaighinn aig toiseach na Samhna.