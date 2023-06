B' e briseadh fàraidh a dh'adhbharaich bàs shaoir an Leòdhas an 2019

Fhuair Rannsachadh Tubaist-Bhàsmhoir gur e mar a thàinig dubhain far fàradh mullaich a dh'adhbharaich bàs shaoir ann an Leòdhas o chionn trì bliadhna gu leth.

Bhàsaich Iain Moireach, 58, nuair a thuit e far mullach taighe ann am Bradhagair air taobh siar an eilein san t-Samhain 2019.

Thuit e far a' mhullaich agus bhàsaich e an dèidh làimh san ospadal an Glaschu, 's e air a cheann a bhualadh.

Fhuair Rannsachadh Tubaist-bhàsmhoir a-niste gur e mar a thàinig dubhain a bha a' cumail an fhàraidh aige air a' mhullach far an fhàraidh a dh'adhbhraich an tubaist.