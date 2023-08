Teintean campa ri milleadh an Gleann Comhann

Chunnaic Tèarmann Nàdair Nàiseanta Ghlinn Chomhann seusan turasachd cho trang 's a th' air a bhith ann am-bliadhna.

Thadhail 35% a bharrachd dhaoine air an ionad-tadhail an taca ris an-uiridh, 's bha 18% a bharrachd theantaichean, is 10% a bharrachd bhanaichean-campachaidh air an tèarmann.

Ged a bha a' mhòr-chuid de na daoine seo gan giùlain fhèin gu modhail, thuirt an t-Urras gu bheil teintean agus sgudal air an seusan seo a mhilleadh.

Thug iad air falbh 200 poca làn sgudail, thuirt iad, a bha daoine air fàgail às an dèidh.

"Tha droch bhuaidh aig teintean-campa air gach cuid talamh mòintich nas ìsle sa ghleann, ach cuideachd air talamh nas taine aig àirde," thuirt àrd-mhaor an tèarmainn, Scott McCombie.

"Dh'iarramaid air luchd-campachaidh stòbhaichean a thoirt leotha, no co-dhiù babhlaichean teine meadailte airson teintean a chumail far na talmhainn, 's cuideachd gun lasairean fosgailte a bhith aca ann an sìde thioraim.

"'S e adhbhar bròin a th' ann dhan Urras mar a rinneadh milleadh air coilltean aig a bheil cliù eadar-nàiseanta airson na th' ann de chòinnich 's de chrotal ann an Coire Gabhail, 's daoine air geugan a sgathadh airson teintean-campa.

"Chan e a-mhàin gu bheil seo dona dha na h-àrainnean prìseil seo, ach tha e cuideachd gun tairbhe, leis nach loisg fiodh uaine air ùr-ghearradh."