Coutts

Chuir Nigel Farage fàilte air co-dhùnadh àrd-oifigeir NatWest, a' Bh-Ua. Alison Rose, a dreuchd fhàgail an dèidh dhise aideachadh gur ann bhuaipe a thàinig sgeulachd nach robh fìor mun dòigh anns an deach a chunntasan aig banca Coutts a dhùnadh. Thuirt ise gur e nach robh airgead gu leòr aige sna cunntasan a bu choireach gun deach an dùnadh. Ach tha air air tighinn am follais on uairsin gun tug a bheachdan poileataigeach buaidh cuideachd air a' chùis.

Banca Lloyds

Dh'fhoillisch Buidheann Banca Lloyds àrdachadh mòr nam prothaidean le buaidh àirde an rèidh. Rinn Lloyds £3.9bn de phrothaid sna trì mìosan gu deireadh an Ògmhios, còrr 's 20% a bharrachd air an aon àm an-uiridh.

Màl

Tha fiosrachadh a dh'iarr am BBC ag ràdh gun tàinig àrdachadh a thrì uimhir air iarrtas 'son dachaigh air màl ann am Breatainn bho bha am pandemic ann. Tha na figearan bhon chompanaidh Rightmove ag ràdh gu bheil 27 duine ag iarraidh dachaigh 'son màil fhaicinn. 'S e ochd mu choinneimh gach dachaigh a bh' ann an 2019.

Cosgaisean peata

Chuir cosgaisean bith-beò gu mòr ris an àireamh dhaoine nach eil air choimeas pàigheadh 'son peata a bhith aca. Dh'innis an SSPCA gun do chuir còrr 's an treas cuid a bharrachd fios air an loidhne-fòn aca an-uiridh a ràdh gun robh iad a' strì ri cosgaisean bìdh agus bheata. Agus thuirt an carthannas gu bheil nas lugha dhaoine deònach dachaigh ùr a thoirt do pheata.

Rannsachadh truailleadh fala

Bheir am Prìomhaire Rishi Sunak fianais an-diugh do rannsachadh an truaillidh fala. Tha e coltach gun do chaill mu 3,000 duine am beatha agus gun deach mu 30,000 duine a thruailleadh le HIV agus Hepatitis C an dèidh fuil fhaighinn anns na 70an 's na h-80an. Tha cuideam air an Riaghaltas airgead-dìolaidh a phàigheadh do dh'fheadhainn a dh'fhulaing.

Gnìomhachasan beaga

Tha Caidreachas nan Gnìomhachasan Beaga ag ràdh gum feum an Riaghaltas mòran a bharrachd taic a thoirt do ghnìomhachasan beaga air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Fhuair rannsachadh a rinn am BBC gu bheil cosgaisean a tha air sìor èirigh agus cion luchd-obrach a' fàgail ghnothachasan beaga ann an èiginn.