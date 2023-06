Fireannach air bàsachadh às dèidh tubaiste air an A87

Chaochaill fireanneach a bha ann an tubaist rathaid air an A87 eadar Caol Loch Aillse agus Baile Mac Ara.

Chaidh ainmeachadh mar Joe Dutfield, 37, à sgìre Bhaile Mac Ara.

Thachair an tubaist eadar Peugeot 308 glas is làraidh DAF gheal mu 3.50f Diardaoin.

Chaidh Mgr Dutfield a thoirt gu Ospadal na Banrigh Ealasaid ann an Glaschu ach chaochaill e an sin.

Thugadh dithis nigheanan, aois 6 is 10, gu Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis is tha iad a-nise air faighinn dhachaigh.

Rinn teaghlach Mhgr Dutfield luaidh air is iad ag ràdh gur e athair gaolach a bh' ann dha na nigheannan aige.

Thuirt Poileas Alba gu bheil an smuaintean le teaghlach is caraidean Joe Dutfield.

Dh'innis iad gu bheil an rannsachadh aca a' leantainn is dh'iarr iad air duine sam bith le fiosrachadh a thighinn a bhruidhinn riutha air 101 is le àireamh 2680 01/06 a thoirt seachad.