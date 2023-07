Athchuinge mu loidhne dealain ùir san Eilean Sgitheanach

Thòisich athchuinge a' cur an aghaidh fhir de na molaidhean a th' ann airson loidhne dealain ùir eadar a' Mhanachainn agus an t-Eilean Sgitheanach.

Tha dragh - am measg eile - gur dòcha gun cuireadh an loidhne ùr às den t-seirbheis aiseig eadar Gleann Eilg agus an Caol Reatha ma thèid seallaidhean na sgìre a mhilleadh.

Dh'iarradh an fheadhainn air cùlaibh na h-athchuinge gum biodh an loidhne ùr leasaichte a' cumail ris an aon slìghe 's a tha an loidhne an-dràsta.

Thuirt a' chompanaidh dealain SSEN gur e sin cuideachd an roghainn as fheàrr leotha-san, agus gum bi iad a' conltradh le coimhearsnachdan mun t-slìghe a ghabhadh an loidhne leasaichte an dèidh cead fhaighinn bhon Riaghaltas.