Gealltanas gu bheil airgead na Gàidhlig air a dhìon fhathast

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bi airgead na Gàidhlig air a dhìon fhathast fo aonta ùr a th' aca le comhairlean na dùthcha.

Stèidhich an riaghaltas agus buidheann riochdachaidh nan comhairlean Cosla Aonta Verity House, taobh a-muigh nas tràithe as t-samhraidh.

Tha an t-aonta a' gealltainn tuilleadh co-obrachaidh eadar an riaghaltas is na h-ùghdarrasan ionadail is tòrr a bharrachd smachd aig na comhairlean air mar a tha iad 'son airgead a chosg.

Ach bha cuid air draghan a thogail mun bhuaidh air a' Ghàidhlig mura biodh buidseat a' chànain air fheansadh dheth tuilleadh.

Nam measg bha a' bhuidheann iomairt Misneachd.

Sgrìobh a' bhuidheann chun an riaghaltais is iad ag ràdh gun robh "iomagain mhòr" orra mun chùis.

Ged a thuirt Misneachd gu bheil iad a' creidsinn gu làidir ann an cumhachdan a chur nas fhaisge air coimhearsnachdan, thuirt iad gun robh "cunnart mòr" dhan Ghàidhlig an cois an aonta.

"Ma tha taic don Ghàidhlig an urra ri gach comhairle, chan eil sinn a' creidsinn gun tig piseach air an t-suidheachadh a th' ann an-dràsta, agus gu dearbh, tha cunnart mòr ann gun caillear deagh chuid den taic a gheibh a' Ghàidhlig an-dràsta. Tha buidseatan ionadail fo ìmpidh mar-thà agus bidh comhairlean ionadail a' sealltainn ris na ghabhas gearradh às na buidseatan sin", sgrìobh Misneachd.

Tha Riaghaltas na h-Alba a-nise air dearbhadh nach bi Aonta Verity House a' toirt buaidh air mar a tha buidseat na Gàidhlig air a dhìon.

"Tha Aonta Verity House a' leigeil le Riaghaltas na h-Alba agus Cosla obrachachadh gu dlùth le coimhearsnachdan ionadail a thaobh mar a tha co-dhùnaidhean air an dèanamh - a' toirt a-steach an fheadhainn ann an àitichean far a bheil Gàidhlig ga bruidhinn ", dh'innis brath bhon riaghaltas

"Leanaidh feansadh air Grant Sònraichte na Gàidhlig gus taic a chumail ris na coimhearsnachdan seo", thuirt iad.