Gainnead uisge aig an ìre as àirde anns na h-Eileanan an Iar

Tha rabhadh ann às ùr mu shuidheachadh an uisge ann an Alba is na h-Eileanan an Iar a-nise am measg sgìrean a th' aig an ìre as àirde de ghainnead.

Dh'innis am brath as ùire, taobh a-muigh bho Bhuidheann Dìon na h-Àrainneachd (Sepa) gu bheil còig sgìrean aig an ìre sin.

A thuilleadh air na h-Eileanan, tha Loch Ma Ruibhe - a tha air a bhith aig an ìre seo fad mìos a-nise, is an t-Eilean Dubh, comhla ri Abhainn Anainn is Abhainn Nid ann an ceann a deas na h-Alba.

Tha grunn sgìrean eile air Ghàidhealtachd aig an dàrna ìre as àirde.

Chaidh iarraidh air cuid de thuathanaich san Eilean Dubh na tha de dh'uisge a tha iad a' toirt à allt san sgìre a lùghdachadh, is dh'iarr Sepa air gnothachasan san fharsaingeachd a tha a' togail uisge à lochan is aibhnichean a bhith mothachail air an t-suidheachadh.

Bha an Geamradh agus an t-Earrach nas tiorma nan àbhaist agus dùil gun tèid a' mhìos seo a chlàradh le Oifis na Sìde mar an Ògmhios as teotha riamh ann an Alba.

Thuirt Sepa gun robh frasan ann air feadh Alba anns na làithean mu dheireadh is le uisge trom ann an àitichean, gun tàinig piseach air an t-suidheachadh ann an cuid de sgìrean.

Dh'innis iad ge-tà, nach robh uisge gu leòr ann airson dèiligeadh ris a' ghainnead is gur dòcha gum bi sia sgìrean eile aig an ìre as àirde tràth san Iuchar.