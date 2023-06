An Taobh Siar agus na Hearadh gus cluich a-rithist an Cupa Eilean an Fhraoich

Feumaidh an Taobh Siar agus na Hearadh geama eile a chluich airson co-dhùnadh cò thèid air adhart dhan iar-chuairt dheireannaich de Chupa Eilean an Fhraoich.

Rinn na Siaraich an gnothach air na Hearadh mar-thà thairis air dà gheama ach nochd gearan an robh cead aig fear de na cluicheadairean aca cluich san fharpais.

Chaidh co-dhùnadh air a' cheann thall gum bu chòir dha na sgiobaidhean aona gheama a chluich a-nise gus an gnothach a rèiteach.

Bidh an geama sin ann Diluain an 19mh den Ògmhios aig a' Chreagan Dhubh is bidh an sgioba a nì a' chùis an aghaidh an Rubha san iar-chuairt dheireannaich.

Thèid Càrlabhagh an aghaidh a' Bhac san iar-chuairt dheireannaich eile.