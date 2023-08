Sgoiltean Gàidhlig Ghlaschu gann de sgoilearan

Cha deach a h-uile àite air clas a h-aon ann am bun-sgoiltean Gàidhlig Ghlaschu a lìonadh aig tòiseach na bliadhna sgoile ùire, a dh'aindeoin iarrtais mhòir.

Bha naoi àiteachan nach deach a ghabhail, ged a bha còrr air 40 teaghlach a bha air àite ann am foghlam Gàidhlig iarraidh nach d' fhuair iad.

Leis mar a tha an t-iarrtas airson foghlaim Ghàidhlig ann an Glaschu air sìor èirigh, chaidh na th’ ann de dh’aiteachan ann am P1 gach bliadhna a chuingealachadh gu dìreach 140 sgoilear.

Am-bliadhna, dh’iarr 186 teaghlaichean àite - is mar sin, chaidh 46 sgoilear a dhiùltadh.

Ach a rèir nam figearan ùra, cha do nochd ach 131 sgoilear air na clàran an t-seachdain seo.

Tha sin a' fàgail naoi beàrnan a dh’fhaodadh a bhith air an lìonadh.

Tha a' mhòr-chuid de na beàrnan seo ann am Bun-Sgoil Bhaile Ghobhainn - dìreach mar a thachair an-uiridh.

Thuirt Comann nam Pàrant ann an Glaschu gur e rud duilich tha seo a chluinntinn - agus iadsan airson faighinn cuidhteas an cuingealachadh.

Chaidh na h-àiteachan a thabhainn air teaghlaichean air liosta feitheimh, a rèir Comhairle Baile Ghlaschu, ach cha do ghabh gin dhiubh an cothrom.