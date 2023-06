Tadhlaidh Àrd-Stiùiriche ChalMac, Robbie Druimeanach air Uibhist a Deas Diluain airson bruidhinn ri eileanaich agus luchd-obrach na companaidh mu shuidheachadh nan seirbheisean aiseig.

Tha seo a' tighinn às dèidh dha na ceudan a bhith a' togail fianais ann an Uibhist air an deireadh-sheachdain a dh'fhalbh, leis gun chaill iad aiseig Loch Baghasdail airson a’ chòrr den mhìos.

Agus tha Mgr Druimeanach ag aideachadh nach d' fhuair Uibhist a Deas an ìre de sheirbheis a bu chòir san àm a dh'fhalbh.

"Tha mi a' gabhail ris gu bheil Uibhist a Deas air seirbheis bhochd fhaighinn thairis air na sia mìosan a dh'fhalbh.

"Aon uair is gun till am Finlaggan aig deireadh an Ògmhios, tillidh seirbheis Loch Baghasdail aig a' char as anmoiche air a' chiad là den Iuchair.

"Chan e sin ach trì seachdainean eile.

"Ma thilleas an Hebridean Isles na bu thràithe na sin, thèid againn air tòiseachadh seirbheis Loch Baghasdail an uair sin.

"Tha fios agam gur e dhà no trì seachdainean glè dhoirbh a bhios ann dhan choimhearsnachd.

"Tha sinn misneachail gum bi seirbheis slàn ann gu Loch Baghasdail bho thoiseach an Iuchair.