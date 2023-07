Inimreachd

Dh’innis Ministear Inimreachd na Rìoghachd Aonaichte, Robert Jenrick, dhan BhBC nach eil an Riaghaltas an dùil an còrr atharachaidhean a dhèanamh air planaichean airson luchd-siridh comraich a chur a-mach às an dùthaich. Chaidh am Bile air Inimreachd Mhì-laghail a dhiùltadh ann an Taigh nam Morairean, ‘s na buill ag iarraidh gun tèid crìochan a chur air an ùine a dh’fhaodar clann a chumail an grèim, agus dìon a chur air daoine a tha gan glacadh mar thràillean.