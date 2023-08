Flu nan Eun a' sgapadh an Leòdhas

Tha flu nan eun air sgapadh ann an Leodhas is e a-nise air a dhearbhadh ann an Nis.

Chaidh riaghailtean sònraichte a chur an sàs mar-thà san Lùnastal is an galair air a dhearbhadh san Rubha, taobh a-muigh agus ann am Barbhas, taobh a-muigh.

Thèid na cearcan uile aig Dòmhnall MacSuain ann an Dail bho Thuath a spadadh Dihaoine is còrr air 30 dhiubh air bàsachadh mar-thà leis a' ghalair.

"Cha robh mi ag iarraidh an là seo ach bha feagal orm gun robh seo a' dol a thachairt", dh'innis Mgr MacSuain.

"Nuair a tha thu ga fhaicinn a' nochdadh ann an àitean eile ann an Leòdhas anns na seachdainnean mu dheireadh - agus tha e air a bhith air feadh an àite.

"Leis an ad eile a th' orm mar chomhairliche tha daoine air a bhith a' tighinn thugam ag innse dhomh mu dheidhinn faoileagan marbh air an tràigh.

"Às dèidh fios gun robh e ann am Barbhas bha na cearcan agamsa a-staigh dìreach 'son feuchainn rin cumail sàbhailte, ach dìreach 26 uairean bho chunnaic mi a' chiad chearc marbh is tha iad dìreach air a bhith a' tuiteam marbh air mo bheulaibh bhon uairsin".

Dh'innis Mgr MacSuain gun do chuir e fios air na h-ùghdarrasan is gu bheil bheat air tadhal air a' chroit.

Mhìnich e mar a bheir seo air a' ghnothachas aige is e air a bhith a' reic uighean gu h-ionadail fad naoi bliadhna.

Ged a tha àrachas aige airson na croit thuirt e nach eil seo a' toirt a-steach flu nan eun, ged a tha tha dùil aige gum faigh e airgead-dìolaidh aig ìre air choireigin airson cuid de na cearcan.

Is dh'innis Mgr MacSuain gu bheil e den bheachd gur ann am miosad a thèid an suidheachadh ann an Leòdhas.

"An-uiridh 's ann anns na h-eoin mhara a bha tòrr dheth ach am-bliadhna 's ann anns na faoileagan a tha e.

"Tha thu a' dèanamh do dhìcheall an cumail a-mach ach chan eil e furasta agus gu mì-fhortanach tha mi a' smaoineachadh gun toir seo buaidh air an àireimh de chearcan agus na beathaichean a tha daoine a' cumail".