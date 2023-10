Poilis

Chaidh moladh do Phoileas Alba rannsachadh a dhèanamh cho luath 's a ghabhas air an deach sgrùdadh iomchaidh a dhèanamh air oifigearan agus luchd-obrach an fheachd bhon a chaidh am fastadh. Tha Buidheann-sgrùdaidh nam Poileas ag ràdh gu bheil beàrnan draghail anns an t-siostam, agus iad a' dèanamh dheth nach deach ath-sgrùdadh a dhèanamh air clàran cuid de dhaoine bhon a thòisich iad nan dreuchdan - ma chaidh sgrùdadh a dhèanamh orra idir.

HS2

Thuirt Rishi Sunak nach urrainn cabhag a chur air a bhith a' dèanamh co-dhùnaidh mu loidhne-rèile HS2 ann an ceann a tuath Shasainn. Tha cuid de dh'aithrisean ag ràdh gu bheil am Prìomhaire a' dèanamh deiseil airson innse do cho-labhairt a' Phàrtaidh Thòraidhich a-màireach nach tèid an loidhne a leudachadh bho Bhirmingham gu Manchester. Tha Sràid Downing a' cumail a-mach nach eil dad dearbhte fhathast.

Prìosain

Thuirt ceannard ùr Phrìosain Dhùn Èideann gu bheil drogaichean ùra ag adhbhrachadh fòirneirt agus buairidh ann am prìosain na h-Alba. A rèir Fiona Cruickshank, tha na drogaichean psychoactive cho làidir 's gu bheil iad a' cur cuid de na prìosanaich a tha gan cleachdadh às an ciall. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil seirbheis phrìosan na dùthcha ag obair gun sgur airson stad a chur air drogaichean de sheòrsa sam bith a bhith a' faighinn a-steach gu prìosanaich.

Sheffield

Dh'aidich balach aois 13 gun do mharbh e boireannach ann an Sheffield le bhith a' dràibheadh gu cunnartach. Bhàsaich Marcia Grant a bha 60 bliadhna de dh'aois anns a' Ghiblean nuair a chaidh a leagail leis a' chàr aice fhèin taobh a-muigh a dachaigh ann an sgìre Greenhill den bhaile. Bha dùil gun deadh am balach, a bha 12 bliadhna de dh' aois aig an àm, a thoirt gu lagh an ath-sheachdain air casaid muirt.

Uisge Spè

Thuirt Buidheann Dìon na h-Àrainneachd (SEPA) nach d' fhuair iad fianais sam bith gur e truailleadh a dh'adhbhraich bàs grunn èisg ann an Uisge Spè. Tha a' bhuidheann ag ràdh gu bheil e nas coltaiche gur e blàths agus ìrean ìosail na h-aibhne a thug bàs dhan iasg le bhith a' lùghdachadh na bha de dh'ocsaidean anns an uisge.

Dealanach

Agus tha gille òg ann an suidheachadh èiginneach anns an ospadal às dèidh mar a chaidh a bhualadh le dealanach ann an Hertfordshire an-dè. Chaidh am balach, a tha 12 bliadhna de dh'aois, agus fireannach anns na 50an a ghoirteachadh aig geama ball-coise aig Sgoil Sele ann an Hertford feasgar an-dè.