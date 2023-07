MacAoidh fhathast ag amas air cluicheadair a bharrachd

Thuirt manaidsear Ross County gu bheil e toilichte le mar a tha sgioba ùr aige a' tighinn ri chèile ach gu bheil e fhathast an dòchas aona chluicheadair eile a thoirt a-steach.

'S ann air èiginn a dh'fhuirich County sa Phrìomh Lìog air an t-seusan seo chaidh is iad 0-3 air dheireadh an aghaidh Partick Thistle anns na geamaichean play-off, mus do thill iad air ais is iad a' soirbheachadh air breaban-peanais air a' cheann thall.

Tha sreath de dh'atharraichean air a bhith ann bhon uairsin is cuid air Inbhir Pheofharain fhàgail is MacAoidh air seachdnar a thoirt dhan chluba.

'S iad sin: Eamonn Brophy, Scott Alardice, James Brown, Jay Henderson, Josh Reid, Max Sheaf, is Kyle Turner.

Tha seachdnar cuideachd air fàgail.

Dh'innis Malky MacAoidh gur e seo an treas bliadhna ann an sreath a rinn e ath-thogail air a' bhuidhinn is gur e obair dhuilich a tha sin.

Ach thuirt e gu bheil e riaraichte le mar an sguad aig an ìre seo.

"Gu mì-fhortanach bha tòrr againn ri dhèanamh is chan eil sin a' còrdadh rium ach sin mar a tha e.

"Feumaidh mi moladh a dhèanamh air Roy (MacGriogar) is Steven (Fearghasdan) airson gach taic le cluicheadairean ùra fhaighinn a-steach.