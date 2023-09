Fear-coiseachd a dhìth san Eilean Sgitheanach

Rinn Poileas Alba tagradh 'son fiosrachaidh mu fhear-coiseachd a chunnacas mu dheireadh san Eilean Sgitheanach bho chionn cola-deug.

Bha Francis Johnson, 74, à Dorset, air siubhal dhan chosta an iar Diluain an 4mh den t-Sultain.

Dh'innis na Poilis gun robh e air àite a chur air dòigh aig grunn làraichean campachaidh is gun deach fhaicinn mu dheireadh aig làraich ann an Gleann Bhreatail Diciadain an 6mh den mhìos.

Tha an càr agus gnothaichean campachaidh aige fhathast aig an làraich is thathas a' creidsinn gun do dh'fhalbh e air chuairt coise.

Thuirt na Poilis nach eil fios aca dè an t-slighe a ghabh e.

Dh'innis iad gu bheil Mgr Johnson glè eòlach air a' bhlàr a-muigh is gum bi an-còmhnaidh plana mionaideach aige ro làimh.

Thuirt iad cuideachd gu bheil e gu math neo-àbhaisteach dha gun a bhith a' cur fios air a theaghlach.

Tha Mgr Johnson sia troighean de dh'àirde le falt liath ach a' maolachadh.

Thathas a' tuigsinn gun robh aodach 'son a' bhlàir a-muigh air.

Dh'iarr na Poilis air duine sam bith le fiosrachadh brath a chur thuca, taobh a-muigh.