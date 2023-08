Dragh air an RSPB mu leasachadh Scolpaig

Nochd an RSPB dragh mu na planaichean airson ionad-fànais ann an Uibhist a Tuath is iad ag ràdh nach eil gu leòr ga dhèanamh airson dìon a chur air eòin.

Thug Comhairle nan Eilean Siar seachad cead-dealbhachaidh airson an leasachaidh ann an Scolpaig nas tràithe as t-samhradh.

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba às dèidh sin nach gairm iadsan a-steach na planaichean.

Thuirt iad gun deach co-dhùnadh nach robh cuspair sam bith ann far am bu chòir dhan riaghltas a dhol an sàs.

A-nise tha an RSPB ag ràdh gu bheil e na bhriseadh-dùil mòr is na dhragh dhaibh nach deach cùmhnantan a chur an cois an iarrtais-dealbhachaidh gus eòin a dhìon.

Dh'innis a' bhuidheann gun robh iad air iarraidh air Comhairle nan Eilean Siar casg a chur air rocaidean a dhol an-àirde anns a' Chèitean agus anns an Òghmhios, na mìosan as cudromaiche ann an seasan neadachaidh nan eun.

Thuirt iad an àite sin gu bheil a' Chomhairle ag iarraidh air luchd nan rocaidean Measadh Buaidh Àrainneachd (AEE) a dhèanamh ma tha iad airson rocaidean a chur dhan iarmailt aig àm neadachaidh.

Tha an RSPB ag ràdh nach eil e foilleasach idir ciamar a dh'obraicheadh seo.

Thuirt iad gun deach buannachdan coimeirsealta a chur air thoiseach air suidheachadh na h-àrainneachd is dh'iarr iad às ùr nach tèid rocaidean a chur suas sa Chèitean agus san Ògmhios.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar nach eil anns a' chead-dealbhachaidh ach aona phàirt den phròiseas a thaobh an leasachaidh aig Scolpaig, is gur ann air Ùghdarras Chatharra nan Itealan (CAA) a tha dleasdanas airson cheadan a thaobh obair an ionaid.

Dh'innis iad gun do bheachdaich an t-iarrtas-dealbhachaidh ann an doimhneachd air buaidh air na h-eòin is na beachdan a thàinig bhon RSPB is eile. Thuirt iad gu bheil iad riaraichte gu bheil na cùmhnantan a chuir iad air adhart reusanta.

Dh'innis a' Chomhairle cuideachd gur e an CAA a bhiodh a' beachdachadh air Measadh Buaidh Àrainneachd is dè na cùmhnantan a bu chòir a bhith an lùib cheadan, nam measg feadhainn a bhiodh a' toirt buaidh air seusan neadachaidh nan eun.