Gheall ceannard ChalMac gun tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha aiseagan air an gluasad nuair a tha beàrn san lìonra.

Bha Robbie Drummond a' bruidhinn ann an Uibhist a' Deas Diluain is mì-thoileachas mòr san eilean mu sheirbheisean aiseig.

Chan eil seirbheis idir eadar Loch Baghasdail is Malaig às dèidh dhan MV Lord of the Isles a bhi air a gluasad gu slighe Ìle ri linn 's nach eil an MV Hebridean Isles neo an MV Finlaggan ri fhaighinn an-dràsta.

Tha CalMac air leisgeul a thabhainn air muinntir Uibhist a' Deas mun sin, ach thuirt iad gur e an roghainn a bheir buaidh air a' chuid as lugha de luchd-cleachdaidh.

Ach tha fearg ann an Uibhist is tòrr dhaoine a' faireachdainn gu bheil iadsan tric a' call nan seirbheisean aca nuair a tha trioblaidean ann am pàirtean eile de lìonra ChalMac.

Chualla Mgr Drummond na draghan sin aig coinneimh phrìobhaidich aig oifis Stòras Uibhist Diluain. Chaidh a cheasnachadh cuideachd leis a' phoball air an t-sràid nuair a dh'fhàg e a' choinneamh.

Se gheall e, ach gun dèan CalMac ath-sgrùdadh air mar a tha iad a' gluasad aiseagan nuair a tha beàrn san lìonra, 'am matrix', mar a th' aca air.

"Tha sinn airson suidhe sìos le riochdairean coimhearsnachd airson coimhead an e am matrix seo an dòigh as fheàrr a th' ann 'son co-dhùnadh a dhèanamh, is a bheil a' toirt feart mar bu chòir air a' bhuaidh eaconomach air gach coimhearsnachd", thuirt Robbie Drummond.