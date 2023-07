Cùram slàinte san dachaigh ga fheuchainn san Eilean Sgitheanach

Tha modal ùr cùraim ga fheuchainn anns an Eilean Sgitheanach a thathas an dòchas a bheir cruth-atharrachadh air mar a tha seirbheisean slàinte gan toirt seachad ann an sgìrean dùthchail.

'S e Hospital at Home ainm a' mhodail ùir, agus e stèidhichte air a bhith a' lìbhrigeadh cùraim do dh'euslaintich nan dachannan fhèin, seach san ospadal.

Tha sgioba shònraichte chùraim aig an NHS san eilean a bhios a' siubhal eadar dachannan dhaoine a tha a' cur feum air cùram.

"Thèid againn air fada a bharrachd a dhèanamh na làithean seo ann an dachannan dhaoine, seach mar a b' àbhaist," thuirt Cathy Shiathach, aig NHS na Gàidhealtachd.

"'S e deagh eisimpleir a th' ann an Hospital at Home, agus 's e an t-Eilean Sgitheanach tè de na ciad sgìrean san dùthaich air fad sa bheil am modal seo ga fheuchainn ann an sgìre dhùthchail iomallach.

"Euslaintich a tha fìor thinn, a dheadh a chur gu leabaidh san ospadal airson an cuid cùraim fhaighinn gu h-àbhaisteach, thèid againn air sin a thoirt dhaibh aig an taigh a-niste.

"Tha sgioba ghluasadach san eilean a thèid gu dachannan nan euslainteach fhèin 'son an cùram sin a thoirt seachad," thuirt i.