"Dìcheall" ga ghealltainn mu Ionad Mhic an Tòisich

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun dèan iad an dìcheall luchd-obrach fhastadh a leigeas leotha dachaigh-cùraim Ionad Mhic an Tòisich ann am Malaig fhosgladh làn-ùine a-rithist.

Dhùin an t-ionad rè ùine an t-seachdain a chaidh agus thèid àite-còmhnaidh eile a lorg dhan t-seachdnar a bha a' fuireach ann.

Thèid an luchd-obrach cuideachd a ghluasad gu ionadan eile anns an sgìre, ach tha an co-dhùnadh a' cur dragh air muinntir na coimhearsnachd.

Tha an dachaigh-cùraim, sa bheil ochd seòmraichean-cadail, a' frithealadh Mhòrair agus Àrasaig.

Tha cuideachd rùm a bharrachd ann airson dithis eile a tha feumach air cùram-faochaidh tron là.

"A' mhòr-chuid de na daoine seo, buinidh iad dhan sgìre seo. Tha iad air fuireach ann fad am beatha," thuirt an t-Ath. Stanisław Pamula, a tha na chathraiche air Comhairle Coimhearsnachd Mhòrair.

"Seo as aithne dhaibh.

"'S e atharrachadh ro mhòr a bhiodh ann dhaibh a bhith gu h-obann a-mach às an sgìre aca fhèin.

"An dàrna rud a tha a' cur dragh oirnn, 's e an luchd-obrach.

"Tha daoine mìorbhaileach air a bhith ag obair fad bhliadhnaichean ann an Ionad Mhic an Tòisich, agus saoilidh mi gur e an treas pàirt a tha cudromach, taobh na coimhearsnachd dheth," thuirt e.

Chaidh coinneamh a chumail leis na trì comhairlean coimhearsnachd san sgìre, comhairlichean ionadail agus BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis, feuch dòigh a lorg air an t-ionad a chumail fosgailte.

"Tha feum aig an Riaghaltas a bhith ag obair le NHS na Gàidhealtachd, le Comhairle na Gàidhealtachd agus leis na coimhearsnachdan fhèin, 's rudeigin a chur air dòigh a tha a' dèanamh cinnteach gu bheil na seirbheisean ann airson an ama ri teachd," thuirt Ceit Fhoirbeis.

"Tha sinn feumach air na seirbheisean sin, agus chan eil e math gu leòr gu bheil NHS na Gàidhealtachd dìreach a' dùnadh nan seirbheisean sin nuair nach eil gu leòr luchd-obrach ann.

"'S e seirbheis nàiseanta a th' ann, 's e seirbheis chudromach a th' ann.

"Chan eil iad dìreach a' dùnadh nan ospadalan, agus cha bu chòir dhaibh a bhith a' dùnadh nan dachaighean-cùraim," thuirt i.

Tha a' choimhearsnachd ag iarraidh barrachd ùine bho NHS na Gàidhealtachd airson fuasgladh fhaighinn.