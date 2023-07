Muile

Tha luchd-iomairt ann am Muile ag ràdh gum bu chòir do thaic-airgid a bhith ri fhaotainn do dhaoine a tha a’ fulang ri linn seirbheisean aiseig a bhith anmoch no air an cur dheth. Tha a’ bhuidheann Comataidh Aiseig Mhuile agus Eilein Ì ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba airgead-dìolaidh a phàigheadh. Tha iad a’ dèanamh dheth gun do chaill gnothachasan anns an eilean còrr agus £1m am-bliadhna an taca ri bliadhnaichean àbhaisteach. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil sia bàtaichean ùra gan togail agus gun cùm iad orra a’ beachdachadh air dè eile as urrainn dhaibh a dhèanamh airson taic a thoirt do choimhearsnachdan agus gnothachasan a tha a’ fulang.