Oidhche ann an café do 40 luchd-siubhail

Thog Cathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, a' chùis le àrd-oifigear Loganair, Jonathan Hinkles.

"Ma thèid do ghlacadh mar seo, can shìos an staidhre an Glaschu, agus gum feum thu a dhol suas, 's e an duine as òige 's as fut a th' aig deasga Menzies an toiseach," thuirt e.

"Chan eil iad idir a' coimhead ri cò dh'fheumas prìomhachas fhaiginn.

"Ma tha cuideigin an sin a' tighinn a-mach à ospadal tha còrr aca sin prìomhachas fhaighinn ma 's e faighinn air itealan feasgar, no an ath-mhadainn, no àite-fuirich fhaighinn. 'S chan eil sin idir a' tachairt.

"Tha sinn mar chomhairle air seo a thogail grunn grunn mòr thursan agus cumaidh sinn air.

"Chan urrainn dhuinn dad a dhèanamh mun t-sìde aig amannan, ach tha mi a' smaoineachadh gum bu chòir dhaibh coimhead dè am prìomhachas a tha daoine a' siubhail a' faighinn," thuirt e.

Thuirt Loganair gu bheil iad duilich mu na thachair, agus thug iad taing dhan luchd-siubhail airson a bhith foighidneach.

Thuirt iad, a dh'aindeoin gach oidhirp, nach robh taigh-òsta ri fhaotainn, agus gun do rinn iad an dìcheall coimhead às an dèidh agus an cur gu an ceann-ùidhe.