Dotairean

Tha dùil gun coinnich Rùnaire na Slàinte, Mìchael MacMhathain, ri aonadh nan dotairean an dèidh do dhotairean ospadail tairgse-pàighidh ùr Riaghaltas na h-Alba a dhiùltadh. Tha meur Albannach Chomann Meidigeach Bhreatainn ag ràdh gum bi stailc ann eadar an 12mh agus an 15mh den ath-mhìos mura till an riaghaltas le tairgse 23.5% air a' char as lugha. 'S e 14.5% a tha Riaghaltas na h-Alba a' tabhainn agus tha iad ag ràdh nach eil airgead ann am buidseat na slàinte airson dad nas motha na sin. Tha dotairean ospadail ann an Sasainn aig toiseach stailc tri là an-diugh agus iadsan a' sireadh àrdachaidh 35%.