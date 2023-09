Iarrtas airson Sgoil Luinn a chumail fosgailte

Tha miann làidir air Eilean Luinn an Earra-Ghàidheal nach tèid sgoil an eilein a dhùnadh buileach.

Tha i air a bhith dùinte rè-ùine son trì bliadhna a-nis agus tha am pròiseas foirmeil air tòiseachadh gus a dùnadh gu tur.

Thuirt cathraiche comataidh coimhearsnachd an eilein, Innes MacCuithein, gu bheil iad airson 's gum fan i dùinte rè-ùine gus cothrom a thoirt dhaibh barrachd theaghlaichean a thàladh chun na sgìre agus e den bharail gu bheil an sgoil uabhasach fhèin cudromach do dh'eaconomaidh an eilein.

Bha e ag ràdh: "Tha sinn air a bhith a' bruidhinn ris a' choimhearsnachd agus tha a' choimhearsnachd gu math làidir agus the e gu math soilleir - chan eil a' choimhearsnachd airson an sgoil seo a dhùnadh.

"Tha e cudromach do dh'eaconomaidh an eilein agus beatha san eilean - mar tòrr choimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd, tha sinn a' fulang le taigheadas, le cion obrach am measg iomadh rud eile agus dìreach cosgais a bhith beò ann an sgìre mar seo."