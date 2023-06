Aiseag Loch Baghasdail air ais

'S gann gun robh an naidheachd air tighinn gun tilleadh an Lord of the Isles a dh'Uibhist nuair a thàinig an naidheachd gun do bhris an MV Loch Aline, a tha a' seòladh eadar Èisigeigh is Barraigh.

Bha feadhainn a bha a' siubhal eadar Uibhist a Deas agus tìr-mòr fhad 's a bha aiseag Loch Baghasdail dheth a' dol taobh Bharraigh, agus thadhail an Lord of the Isles ann am Bàgh a' Chaisteil a thogail feadhainn nach fhaigheadh dhachaigh taobh Èirisgeigh mus do sheòl i gu Loch Baghasdail.

Tha clàr-ama an t-samhraidh a-niste a' tòiseachadh air slighe Loch Baghasdail, trì mìosan nas fhadalaiche na bha dùil.