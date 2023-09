"Camanachd gur roghadh spòrs e"

Bidh daoine gu math tric a’ faighneachd dhomh cò às a thàinig an ceangal a th’ agam ri saoghal na camanachd.

Tha an fhreagairt ruideigin eadar-thoinnte.

Bha camanachd ag èirigh às an talamh agus gar cuairteachadh far an do rugadh is thogadh mi ann an Caol a’ Ghearasdain, ach nas cudromaiche buileach, tha e anns an DNA agam.

Tha an dearbhadh air sin anns an leabhar iomraiteach a sgriobh Aonghas Duncan mu eilean an Sgarp, far an do rugadh mo mhàthair: “….quite young children of both sexes played using a round piece of cork for a ball. A discarded walking-stick with a short shaft was good enough as a caman, or shinty stick, for the younger children. The bigger boys acquired strong and better shaped home-made clubs which they tried to keep from the younger children.”