Trioblaid le aiseag Ratharsair

Chaidh luchd-smàlaidh a ghairm gu cidhe Ratharsair Diardaoin is ceò a’ tighinn bhon bhàt'-aiseig an MV Hallaig.

Dh’ innis CalMac gum b’ fheudar dhaibh an t-seirbheis a stad air adhbhar teicnigich son an còrr den là.

Ged a chaidh ceò fhaicinn bhon bhàta hybrid, dh’innis CalMac as dèidh làimh nach robh teine ann.

Thuirt neach-labhairt bho ChalMac gun deach mothachadh gun robh cealla air fàs ro theth, gun deach luchd-siubhail agus carbadan a thoirt far an t-soithich gu sàbhailte agus gun deach an luchd-smàlaidh a ghairm.

Thuirt iad cuideachd gun cùm iad sùil air an t-siostam mus fhosgail iad e son sùil a thoirt na bhroinn airson an tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air.

Chaidh bàta eile a chur air dòigh airson luchd-coiseachd a ghiùlain air ais is air adhart.

Thuirt Cal Mac gun robh iad a’ toirt sùil air roghainnean airson bàta a chur air dòigh airson Dihaoine.