"Taic riaghaltais nas fheàrr a dhìth air ghnothachasan aig tuath"

Tha gainnead luchd-obrach a' sìor fhàs nas miosa, a rèir an FSB.

"Ma thèid thu air ais gu 2016, bha an treas cuid de ghnothachasan san Eilean Sgitheanach gann de luchd-obrach," thuirt e.

"Ann an 2017, bha 37% de ghnothachasan a tha stèidhichte ann an eileanan fon aon seòrsa buaidh.

"Ann an 2021, cha mhòr an dàrna leth - 47% de ghnothachasan air Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan.

"B' e 57% a bh' ann an-uiridh.

"Chan eil cùisean air an t-slighe cheart idir.

"57% air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan an taca ri 45% anns a' chòrr de dh'Alba.

"Tha sinne gu h-àraid dualtach tighinn fon leithid de bhuaidh an seo, agus tha rannsachadh a' sealltainn, mar as iomallaiche an sgìre, 's ann as miosa a tha an trioblaid le luchd-obrach.

"Chuala mise mu bhalach aois 14 ga phàigheadh £10 san uair ann an aon àite, 's àite eile ag iarraidh air tighinn a dh'obair dhaibhsan air £11 san uair.

"Tha daoine ann an èiginn.

"Am-bliadhna, tha mòran thaighean-òsta is thaighean-bìdh nach eil a' tabhainn diathaid. Chan eil de luchd-obrach aca a nì sin," thuirt e.