MacNìll gu bhith na Bhall-Pàrlamaid neo-eisimeileach

"Ged a tha mòran deagh dhaoine anns an SNP, agus gur e Stephen Flynn an ceannard as fheàrr den triùir aig Ceistean a' Phrìomhaire, tha mi air co-dhùnadh, aig an ìre seo, gun iarraidh air ais ann am buidheann an SNP aig Westminster," thuirt e.

"Airson a bhith soilleir, chan ann mu dheidhinn dol-a-mach an Àrd-Chuip a tha seo - ris nach eil mi ag aontachadh.

"Is beag a' bhuille a th' aig sin, ach tha e air ùine a thoirt dhomh gu foirmeil air falbh bhon bhuidhinn a th' air ceadachadh dhomh m' aire a chumail air na tha dha-rìribh cudromach - a bhith a' sireadh neo-eisimeileachd.

"Chan iarr mi cuip an SNP a-rithist mura bi e soilleir gu bheil an SNP a' sireadh neo-eisimeileachd.

"An-dràsta, chan eil anns an SNP ach suaicheantas. Tha miann airson neo-eisimeileachd a dhìth.

"Ro 2050, fàsaidh an sluagh ann an dùthchannan a tha nan nàbaidhean do dh'Alba - Èirinn, Innis Tìle, na h-Eileanan Fàrach, Nirribhidh agus an Danmhairg eadar 10 agus 32%.

"Crìonaidh sluagh na h-Alba 2% ro 2050, agus 's ann sna h-Eileanan Siar as miosa a bhios an crìonadh sin.

"Gu follaiseach tha ceannach againn air an Aonadh.

"Chaidh Riaghaltas na h-Alba chun na Prìomh Chùirte o chionn bliadhna gun sgot a thaobh mar a shireadh iad neo-eisimeileachd, agus dh'fhàg iad a' Phrìomh Chùirt gun sgot air mar a shireadh iad neo-eisimeileachd.

"Chan eil tuigse shoilleir aig an SNP gum feum iad taghaidhean a chleachdadh airson barganachadh a dhèanamh 'son neo-eisimeileachd, le bhith a' buannachadh mòr-chuid.

"Feumaidh guth ballrachd an SNP a bhith ri chluinntinn aig co-labhairtean a thaobh poileasaidh - rud a tha a dhìth thuige seo.

"Chan eil Alba air a frithealadh gu math bho chionn sia bliadhna le bhith a' cur a' ghnothaich dheth.

"An àite a bhith a' glacadh suas le ar nàbaidhean soirbheachail, tha sinn air ar glacadh le Brexit ann an RA a tha a' fàiligeadh gu sòisealta.

"Feumaidh dòchas a bhith ann air atharrachadh an dèidh co-labhairt an SNP san Damhair am-bliadhna.

"Mar sin, cha bhi mi a' sireadh ballrachd a ghabhail às ùr ann am buidhinn an SNP aig Westminster, ach suidhidh mi san eadar-ama mar bhall neo-eisimeileach.

"Leanaidh mi orm, còmhla ris an sgioba agam, ag obair cho cruaidh 's a ghabhas airson muinntir nan Eilean Siar, gus am fàs an SNP nas da-rìribh mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba, gus piseach a thoirt air beatha dhaoine sna h-Eileanan agus ann an Alba.

"Seasaidh mi gun teagamh aig an ath-thaghadh anns na h-Eileanan an Iar air ticead na neo-eisimeileachd, agus tha mi an dòchas an dèidh soillearachadh mu neo-eisimeileachd aig co-labhairt na Damhair, gum bi mi a' seasamh mar thagraiche an SNP."