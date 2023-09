100 bliadhna de Chupa na Camanachd aig a' Bhucht

Bha còrr is 3,000 duine an làthair air là brèagha sa Ghiblean 1923 is caibideal ùr a' tòiseachadh ann an saoghal na h-iomain. Aig meadhan a' ghnothaich bha ceannard Chomann na Camanachd, am Morair Lòbhat, a rinn fosgladh oifigeil air a' phàirc ùr air Oighreachd a' Bhucht air thoiseach air a' gheama as motha den bhliadhna.

Bha an oighreachd air a bhith gu mòr anns na naidheachdan aig an àm is Comhairle Baile Inbhir Nis air tighinn gu aonta a ceannach.

Bha an seann phròbhost Sir Dòmhnall Dòmhnallach am measg na rinn toileachas: "Bhiodh a h-uile duine a bhuineadh dhan bhaile air a bhith a' caoidh nam biodh Inbhir Nis air am Bucht a chall", thuirt Sir Dòmhnall.