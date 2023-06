Uibhistich air fianais a thogail mu sheirbheisean aiseig

Nochd sluagh mòr aig cidhe Loch Baghasdail Didòmhnaich gus fianais a thogail mu sheirbheisean aiseig.

Tha fearg ann an Uibhist a Deas agus an t-seirbheis eadar Loch Baghasdail is Malaig a-nise air a tarraing gu Dihaoine an 30mh den Ògmhios.

Tha sin ri linn is mar a chaidh an MV Lord of the Isles a ghluasad gu slighean Ìle is obair-càraidh a' leantainn air an MV Hebridean Isles is an MV Finlaggan air a dhol airson seirbheis bliadhnail.

Thuirt CalMac gu bheil iad fìor dhuilich is gu bheil iad a' tuigsinn gun toir seo buaidh air a' choimhearsnachd, ach gur e an roghainn a bheir buaidh air a' chuid as lugha de luchd-cleachdadh.

Bha faireachdain làidir am measg an fheadhainn a thog fianais Didòmhnaich ge-tà, nach eil Riaghaltas na h-Alba no CalMac ag èisteachd riutha.