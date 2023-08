An Atmhorachd

Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gur e lùghdachadh ann am prìs dealain is gas as motha a chuir ri ìre na h-atmhorachd a’ tuiteam gu 6.8% san Iuchar bho 7.9% anns an Ògmhios. Thuirt an Seansalair, Jeremy Hunt, gu bheil plana an Riaghaltais ag obair, ach thuirt Leas-Cheannard nan Làbarach, Angela Rayner, gur e plana eaconomach an Riaghaltais as coireach gun do dh’èirich cosgaisean bith-beò cho mòr sa chiad àite.

Easbhaidh na h-Alba

Thuit easbhaidh chosgaisean poblach na h-Alba gu £19.1bn an-uiridh, gu ìre mhòir le teachd-a-steach nas motha bho ghnìomhachas na h-ola ‘s a’ ghas. Tha figearan bliadhnail GERS an Riaghaltais a’ tomhas na chaidh a thogail de chìsean an Alba agus na chaidh a chosg air seirbheisean poblach. Tha a’ bheàrn nas lugha na an £23.7bn a bh’ ann a’ bhòn-uiridh, ach nas motha fhathast na bh’ ann ron phandemic.

Dotairean

Tha gu 12:00f an-diugh aig dotairean an Alba co-dhùnadh an gabh iad ri tairgse-pàighidh ùir. Sheachain an t-aonadh aca, am BMA, stailc ris an robh dùil air a’ mhìos a chaidh an dèidh do Riaghaltas na h-Alba àrdachadh 12.4% a thabhann orra am-bliadhna agus àrdachadh a rèir na h-atmhorachd airson an ath thrì bliadhna.

Aiseag a’ Chorrain

Tha tè-ghnothaich a tha a’ fuireach an Àird Ghobhar ag ràdh gum bu chòir seirbheis aiseig a’ Chorrain a bhith an-asgaidh gus an till am prìomh bhàta an MV Corran. Thuirt Màiri-Anna NicUalraig nach eil e a’ cur iongnadh sam bith oirre gu bheil am Maid of Glencoul, a tha a’ seòladh na h-àite briste a-rithist oir gu bheil an soitheach sin faisg air 50 bliadhna de dh’aois. Cha do rinn am Maid of Glencoul ach tilleadh dhan t-seirbheis oidhche Luain an dèidh trioblaid le a stiùir air an deireadh-sheachdain, agus chan eil ann a-rithist ach seirbheis do luchd-siubhail air chois eadar Àird Ghobhar agus an Gearasdan.

An Ucràin

Dh’innis Ucràinianaich a bha nam prìosanaich chogaidh aig an Ruis dhan BhBC gun deach ciùradh a dhèanamh orra aig ionad ann an ceann an iar-dheas na Ruis. Ma tha sin fìor ‘s e briseadh follaiseach a th’ ann air lagh eadar-nàiseanta nan còraichean daonna. Tha iad a’ cumail a-mach gun deach an droch dhìol a thoirt orra aig ionad ann am baile Taganrog.

Sàthadh

Thig air deugaire a mhuirt deugaire eile 16 bliadhna air a’ char as giorra a chur seachad sa phrìosan mus bi cead aige paròl iarraidh. Thug Daniel Haig, a bha 16 bliadhna de dh’aois aig an àm, ionnsaigh le sgithinn air Justin McLaughlin, a bha 14, aig stèisean-rèile High Street ann an Glaschu san Dàmhair ann an 2021.