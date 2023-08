Yevgeny Prigozhin

Chan eil sgath air tighinn on Khremkin fhathast mun tubaist itealain anns a bheil dùil gun deach ceannard na buidhne-airm Wagner a mharbhadh. Thàinig itealan a-nuas an-raoir faisg air Mosgo le deichnear air bòrd ‘s ùghdarrasan na Ruis air a ràdh gun robh Yevgeny Prigozhin nam measg. Chaidh lorg fhaighinn air na cuirp uile ach cha deach an dearbhadh fhathast.

Cosgais a’ Chumhachd

Tha Buidheann Comhairleachaidh a’ Phobaill air dragh a thogail mun àrdachadh anns an àireimh dhaoine a tha a’ sireadh cuideachaidh bhuapa ‘s iad air dheireadh le bhith a’ pàigheadh nan cunntasan cumhachd aca. Chaidh còrr air 46,000 duine thuca le dragh mu fhiachan cumhachd anns a’ chiad leth den bhliadhna – àrdachadh 17% a tha sin an taca ris an aon àm an-uiridh. Tha seo a’ tighinn ‘s dùil gum foilsich Ofgem ìsleachadh air a’ chuibhreachadh prìse a-màireach.

Dòmhnall Camshron

Tha luaidh ga dhèanamh air a’ chraoladair Dòmhnall Camshron a dh’eug an-raoir aig aois 69. Bha e fad iomadh bliadhna ag obair aig Radio nan Gàidheal a’ craoladh agus a’ riochdachadh iomadh seòrsa prògraim. Sin gus an do leig e dheth a dhreuchd bho chionn ghrunn bhliadhnaichean. Dh’eug e anns an ospadal an Glaschu agus e air a bhith meadhanach airson greis.

Dràibhearan

Ma dh’fhaoidte gun tèid binn nas cruaidhe a chur air dràibhearan ma mharbhas iad luchd-coiseachd air neo luchd-baidhseagail. Tha Comhairle Bhinnean na h-Alba air stiùireadh ùr fhoillseachadh airson na binne de mharbhadh le bhith a’ dràibheadh. Thuirt a’ bhuidheann charthannais Cycling Scotland gu bheil an t-àm ann barrachd dìon a chur air leithid luchd-baidhseagail.

Luchd-Smàlaidh

Tha dùil gum bi luchd-smàlaidh na h-Alba ri togail-fianais an-diugh an aghaidh ghearraidhean a thoirt air an t-seirbheis. Tha Aonadh an Luchd-Smàlaidh air litir a chur gu Riaghaltas na h-Alba agus iad ag ràdh gum meòirich iad air a h-uile roghainn mar dhòigh gus atharrachadh a thoirt air na planaichean a th’ ann a thaobh bhuidseatan. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun tug iasan seachad £368m don t-seirbheis am-bliadhna, ‘s gur e àrdachadh 4% a tha sin an taca ris an-uiridh.