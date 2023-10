Nì BPA Inbhir Nis is Inbhir Narann, Fearghas Ewing, ath-thagradh an aghaidh casg fad seachdain bhon SNP a chuireadh air le buidhean Holyrood a' phàrtaidh.

Chaidh bhòt-smachdachaidh a chumail an t-seachdain a chaidh, agus Mgr Ewing, a bha roimhe na mhinistear ann an Riaghaltas na h-Alba, air càineadh a dhèanamh air ceannas a' phàrtaidh.

Bhòt 48 airson a chasg, le naoinear a' bhòtadh an aghaidh sin, agus ceathrar a' seachnadh bhòtadh.

Na bu thràithe den bhliadhna, chaidh e an aghaidh an Riaghaltais ann am bhòt cion-earbsa anns a' mhinistear Uaineach, Lorna Slater.

Ann an agallamh a thug e don phàipear-naidheachd an Sunday Mail, thuirt Mgr Ewing, 66, nach deadh a "ruaigeadh a-mach às a' phàrtaidh," 's gun robh e airson fuireach a chur an aghaidh "phoileasaidhean radaigeach a chuireas luchd-bhòtaidh dheth."

"Tha sinn a' dol tro àm an-dràsta san do roghnaich sinn an t-slighe cheàrr. Tha sinn ann an co-bhann le radaigich," thuirt e.

Cha robh am Prìomh Mhinistear Humza Yousaf an làthair airson na bhòta, 's e tinn, agus cha mhotha a bha an t-seann Phrìomh Mhinistear Nicola Sturgeon, a bha aig tachartas eile.

Thuirt Mgr Yousaf ge-tà, gur e "peanas iomchaidh" a bh' ann do Mhgr Ewing.

Tha Mgr Ewing - mac Winnie Ewing nach maireann - air a bhith na BhPA bho chaidh a' Phàrlamaid ath-stèidheachadh ann an 1999.