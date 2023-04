Cosgaisean spadaidh gus àrdachadh

Dh'fhaodadh gun tig àrdachadh 10% air cosgais sheirbheisean Taigh-spadaidh Steòrnabhaigh air a' bhliadhna seo ann an oidhirp na leabhraichean aca a chothromachadh.

Ann an aithisg ùir, thèid innse gun robh beàrn £17,000 eadar na chosg e an t-ionad a ruith, agus na chaidh a chosnadh.

Beachdaichidh buill de Chomataidh Còmhdhail agus Bun-structair Chomhairle nan Eilean Siar air a' chùis an ath-sheachdain.

A rèir na h-aithisg a thèid mun coinneimh, bha teachd a-steach £136,000 aig an taigh-spadaidh ann an 2022.

Chosg an t-ionad £153,000 a ruith air a' bhliadhna sin ge-tà.

Sheall an aithisg cuideachd gun robh 10% nas lugha de chaoraich gan cur dhan taigh-spadaidh, agus lùghdachadh nas lugha na sin air na bha de chrodh gan cur ann.

Bha ge-tà, còrr air 10% a bharrachd mhucan gan cur ann.

Tha an aithisg ag aithneachadh nach eil miann am measg an luchd-cleachdaidh prìsean àrdachadh a-rithist, ach le ìre na h-atmhorachd, a bharrachd air cosgaisean eile, thathas a' moladh àrdachadh 10% a chur air na tha seirbheisean an taighe-spadaidh a' cosg.

Thathas an dòchas gun toir sin piseach air suidheachadh ionmhais an taighe-spadaidh, ma thèid mun aon àireamh bheathaichean troimhe am-bliadhna 's a chaidh an-uiridh.