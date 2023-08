Luaidh ga dhèanamh air Donaidh Grannd

Ged a tha e doirbh a chreidsinn an-diugh, cha robh Ceann a' Ghiùthsaich aig toiseach nan 1980an air Cupa na Camanachd a bhuannachadh ach seachd tursan. Bha Baile Ùr an t-Slèibh aig an àm air a thogail 24 tursan.

Le stiùir bho Mhgr Grannd is eile, ghabh an cluba smachd làidir air an spòrs is Cupa na Camanachd - is gach duais eile - a' tilleadh a Cheann a' Ghiùthsaich tric is minig.

Tha an cluba a-nise air Cupa na Camanachd a bhuannachadh 24 tursan is iad ag amas air a-rithist sa chuairt dheireannaich an ath-mhìos.

Thug na sgilean coidsidh aig Mgr Grannd buaidh air iomain san fharsaingeachd is e a' cur an sàs structaran ùra is a' tàladh barrachd chluicheadairean òga.

Bha Donaidh Grannd cuideachd gu mòr airson ceanglaichean a bhrosnachadh leis an GAA ann an Èirinn is bha e gu math soirbheachail mar mhanaidsear sgioba na h-Alba anns na geamaichean eadar-nàiseanta.

Bha e gu mòr an sàs ann an rianachd na spòrs is e na cheann-suidhe air Comann na Camanachd agus na bhall Urramach den Chomann.

Bha e na chathaiche air a' bhuidhinn a rinn comharrachadh air 100 bliadhna de Chomann na Camanachd is chaidh MBE a bhuileachadh air ann an 1994 airson seirbheisean dhan spòrs.

Bha e cuideachd na thosgaire aig Camanachd na Cuimhne aig àm a bhàis.

Tha Mgr Grannd a' fàgail banntrach, Jan, is dithis chloinne, Ross is Noreen.

Chaochail mac eile dhaibh, Dòmhnall, bho chionn grunn bhliadhnaichean.