Dragh mu tharraing chùram aillse-fala san Òban

'S e buidheann a tha air leth so-leòinte a th' ann an euslaintich aillse-fala, thuirt a' Bh-Mhgr. Rowntree, 's faodaidh iad a bhith air an gannrachadh gu furasta le mar a tha an siostam dìon aca air a lagachadh.

"Bidh e na adhbhar buairidh do na h-euslaintich smaoineachadh gu bheil aca ri cha mhòr 200 mìle a shiubhail airson cùram fhaighinn ann an Glaschu," thuirt i.

Thuirt aon euslainteach, a dh'iarr nach deadh ainm a thoirt seachad, gun d' fhuair e dearbhadh air aillse-fala o chionn 18 mìosan.

Thuirt e gun tàinig na coinneamhan aghaidh ri aghaidh aige gu ceann o chionn ghoirid, 's gur ann an Glaschu a bhios an ath choinneamh aige, gun chinnt cò an comhairleach a chì e, cuin no càite a bhios e.

"Tha mi air a bhith ann an seòmraichean feitheimh san Òban còmhla ri euslaintich eile a tha cus nas tinne 's nas laige na tha mise, cuid aca ann an cathraichean-cuibhle, cuid a shiubhal dhan Òban fhèin às na h-eileanan no sgìrean fada air falbh," thuirt e.

"Bho seo a-mach feumaidh na daoine bochda seo 200 eile a shiubhal.

"Tha dragh orm ro na tursan a Ghlaschu, bhon tha tuilleadh riaslaidh 's cunnairt an lùib an turais, gu h-àraid tron Gheamhradh nuair nach eil e an-còmhnaidh cho sìmplidh falbh às an Òban gu ruige Ghlaschu."

Thuirt NHS Mòr-sgìre Ghlaschu is Chluaidh, an dèidh ath-sgrùdaidh, gu bheil seirbheis eòlais-fala chlionaigeach Earra-Ghàidheal is Bhòid ga toirt seachad tro mheasgachadh de choinneamhan aghaidh ri aghaidh aig Ionad-aillse Beatson Taobh Siar na h-Alba ann an Glaschu, agus coinneamhan air-loidhne an dèidh sin.

Thuirt iad gun robh am modal seo a' dèanamh cinnteach gun robh cothrom aig euslaintich air cùram speisealta nach eil ri fhaighinn gu h-ionadail.

Thuirt labhraiche dhaibh: "Tha a h-uile oidhirp ga dèanamh airson na tha de shiubhal a dh'fheumas euslaintich a dhèanamh gu coinneamhan a chumail cho beag 's a ghabhas. Ach ann an cùisean far am feumar cùram nas speisealta 's dòcha gum bi sin a dhìth.

"Tha cùram là fhathast stèidhichte aig Ospadal Latharna 's nan Eilean, far a bheil sàr-cheanglaichean aig NHS Mòr-sgìre Ghlaschu is Chluaidh ri sgioba fìor eòlach, agus sinn a' leantainn oirnn ann a bhith a' toirt seachad brod de chùram do na h-euslaintich againn còmhla."

Thuirt e gun deadh sùil gheur a chumail air a' mhodal ùr feuch gu bheil taic ga toirt do dh'euslaintich fon t-suidheachadh ùr.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil duilgheadasan fastaidh ann an seirbheis na slàinte a' fàgail nach gabhadh an seann shiostam a bh' ann aig Ospadal Latharna 's nan Eilean cumail a' dol.

Thuirt iad gun cuidicheadh "am modal bhiortual leasaichte" euslaintich ann a bhith a' seachnadh tursan fada a ghabhail.

"Cha ghabh e seachnadh ge-tà, gun tig air euslaintich siubhal a Ghlaschu airson choinneamhan aghaidh ri aghaidh mar a tha iomchaidh," thuirt labhraiche.

"Tha Sgeama Taic-Siubhail na Gàidhealtachd 's nan Eilean ri fhaighinn airson cuideachadh a thoirt do dh'euslaintich a dh'fheumas astaran mòra a shiubhal gu ruige choinneamhan ospadail."