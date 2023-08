Luchd-iomairt aig taigh Rishi Sunak

Chaidh na Poilis a ghairm gu taigh a' Phrìomhaire, Rishi Sunak, ann an ceann a tuath Shiorrachd York às dèidh do luchd-iomairt Greenpeace sreap air mullach an togalaich is iad a' togail fianais an aghaidh cho-dhùnadh an Riaghaltais tuilleadh cead a thoirt do tholladh airson gas agus ola sa Chuan a Tuath. Tha Am Prìomhaire agus a theaghlach air saor-làithean ann an California an-dràsta. Thuirt poilis na sgìre gu bheil iad a' dèiligeadh ris an tachartas.

Riadh

Tha làn-dùil gun cuir Banca Shasainn ìre an rèidh suas uair eile an-diugh gu 5.25% airson feuchainn ri smachd a chur air an atmhorachd. Ged nach eil cosgaisean bith-beò ag èirigh buileach cho mòr 's a bha tha ìre na h-atmhorachd fhathast aig faisg air 8%, cha mhòr a ceithir uimhir os cionn na targaid aig 2%.

Robin Harper

Chuir Robin Harper bhuaithe a bhallrachd fad-beatha ann am Pàrtaidh Uaine na h-Alba. Chuir Mgr Harper, a' chiad bhall-pàrlamaid a bha riamh aig a' Phàrtaidh Uaine san Rìoghachd Aonaichte, litir anns an Times an-diugh ag innse do cho-cheannard a' phàrtaidh an Alba, Patrick Harvie, carson a tha e a' falbh. Thuirt e gun do chaill am pàrtaidh sealbh orra fhèin. Thuirt Mgr Harper, 82, gu bheil dragh air mu sheasamh a' phàrtaidh air neo-eisimeileachd agus còraichean na coimhearsachd tar-ghnèithich. Thuirt Pàrtaidh Uaine na h-Alba gu bheil na cùisean sin aig bunait am feallsanachd.

Àrd-Chonstabal na h-Alba

Thuirt Àrd-Chonstabal na h-Alba gur ann gu maith a h-uile duine a tha rannsachadh nam Poileas mu ionmhas agus cunntasan an SNP. Cha deach duine a chur fo chasaid ged a chaidh triùir a chur an grèim agus a cheasnachadh, an t-seann Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, nam measg. Thuirt Sir Iain Livingstone, a tha a' fagail na dreuchd an ath-sheachdain, nach eil e follaiseach dè cho fad 's a mhaireas an rannsachadh ach mar as luaithe seachad e gur e as fheàrr.

Dòmhnall Trump

Tha dùil ri Dòmhnall Trump anns a' chùirt ann an Washington an-diugh fhathast fo chasaid gun do dh'fheuch e ri buil taghadh a' Chinn-suidhe ann an 2020 atharrachadh. Thuirt Mgr Trump gu bheil an dìteadh na aghaidh na dhearbhadh air coirbteachd, sgaineal agus fàiligeadh sna Stàitean Aonaichte fo riaghladh Joe Biden.

Bàirdse

Thuirt an Leas-Phrìomhaire, Oliver Dowden, gun tèid luchd-siridh comraich a ghluasad dhan bhàirdse, Bibby Stockholm, sna beagan sheachdainnean ri tighinn. Chuir dragh mu shàbhailteachd maill air plana an Riaghaltais dhan t-soitheach a tha air acair ann am Portland ann an Dorset.