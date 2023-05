Tha an A9 dùinte deas air Inbhir Nis aig Dul Mac Gearraidh an dèidh do làraidh agus càr bualadh na chèile.

Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm chun na làraich, eadar a' Mhòigh agus an Tom Aitinn, goirid an dèidh 06:00m Dihaoine.

Chaidh seach-shlighean - sa bheil 70 mìle de dh'fhaid - a chomharrachadh do gach cuid trafaig a' dol gu tuath agus gu deas.

Thuirt Poileas Alba gun robh iad ag iarraidh gun seachainn dràibhearan an sgìre.